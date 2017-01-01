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Bitlis'te 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay-Özcan Beşkardeş-Serdar Adıyaman-Hakan Okay

BİTLİS (İHA)  Bitlis il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İl merkezindeki İsmail Eren Spor Tesislerinde düzenlenen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından ana sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriler sergilendi. Miniklerin performansları büyük alkış toplarken, hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli spor faaliyetlerinde dereceye giren sporculara da ödülleri verildi. Program, halkoyunları gösterileri ile sona erdi.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından, anaokulu öğrencileri tarafından Kaymakam Arif Karaman'a çiçek takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu. Halkoyunları gösterisiyle devam eden program, değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Ahlat Belediyesi önünde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından değişik gösteriler yapıldı. Düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Selim Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, ardından Kültür Merkezinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu. Şarkıların seslendirilmesi ve gösteriler yapılmasının ardından, değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı, İlçe Jandarma Komutan Sinan Tercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de katıldı.

(VO-MSA-Y)



23.04.2017 13:37:08 TSI

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