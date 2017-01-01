23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Tunceli'de 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 13:28
Tunceli'de 23 Nisan kutlamaları
Tunceli'de 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Ercan Topaç
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tunceli'de Atatürk Anıtına çelenk konmasıyla başladı. Çelenk konulmasının ardından kutlamalara, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi. Burada düzenlenen törene Vali Yardımcıları Hasan Çiçek, Selami Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlama, dans gösterileri, müzik dinletisi ve tiyatro gösterileriyle devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.
(ET-HİV-Y)

23.04.2017 13:37:28 TSI
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