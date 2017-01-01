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23 Nisan coşkusu hastanelerde de yaşandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece meydanlarda değil hastanelerde de yaşandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla Aydın'da hastanelerde bir dizi etkinlik düzenlendi. Her yerde çocuk olan olan minkler hasta yataklarında ve hastane koridorlarında Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramın sevincini yaşadılar.

Aydın Liva Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastaneyi baştan aşağıya süsleyip çocuklar için palyaço gösterisi yaptı. Bu arada değişik rahatsızlıkları ve rutin kontrolü için hastaneye gelen çocuklara palyaçolar göster yapıp boyama yaptılar. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklar da Çocuk Bayramı dolayısıyla farklı bir hastane ortamı ile karşılaştılar.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Aydın Liva Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Erdal Gezer, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu önemli günde çocuklarımızın bayramını kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Büyük Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğini ifade etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, çocuk bayramını, çocuk neşesiyle geçirmelerini sağlamak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde de Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Feyza Türkmen İlkkahraman, çocuklara oyuncak dağıttı.

(OD-İK)



23.04.2017 13:37:41 TSI

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