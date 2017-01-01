23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Elazığ'da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 13:30
Elazığ'da 23 Nisan kutlamaları
Elazığ'da 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle sabah ilk resmi tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından resmi kutlama programı Hilalkent İlköğretim Okulu'nda devam etti. Programa Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Belediye Başkanvekili Yusuf Dumandağ, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra çeşitli okullardan öğrenciler şiir dinletisi, dans ve semazen gösterileri sundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilmiş olan tek bayram olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Tüm dünya ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye çocuk grupları gelmektedir. Bunun sebebi de bütün dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olmasıdır. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını her yıl kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şuanda 97'nci yılını kutluyoruz. Bu bayramın kutlanması bütün Türk milleti için bir övünç kaynağıdır" dedi.
(YÖ-HİV-Y)

23.04.2017 13:39:06 TSI
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