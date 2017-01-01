23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Giresun'da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan 2017 Pazar, 13:45
Giresun'da 23 Nisan kutlamaları
Giresun'da 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk bırakma töreni ile başlayan etkinlikler daha sonra 19 Eylül İlkokulu'nda devam etti. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri tarafından, halk oyunları, şiir ve çeşitli gösteriler düzenledi. Düzenlenen etkinliği Giresun Valisi Hasan Karahan, Belediye Başkanı Kerim Aksu ile il protokolü de izledi.
Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Necati Akkurt, "Bugün birlik ve beraberlik duygusuyla coşan, güçlenen milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümüdür. Bugünü engin bir şevk ve heyecanla kutlamanın onur ve mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Türk milletinin emperyalist devletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgaline karşı Atatürk'ün önderliğinde milli egemenliğimizin hakim kılındığı milli varlığımızı yüceltme azim karar ve heyecanını yüreğimizde duyduğumuz gündür" dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi. Veliler ise bu anları cep telefonu kameralarına görüntülemeye çalışırken, öğretmenler ise sahnede gösteri yapan öğrencilerine destek olmak için çaba gösterdi.
(RY-ÖS-Y)

23.04.2017 13:52:55 TSI
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