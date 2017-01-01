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Siverek'te 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk tören Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Tören, Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlama programı Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen etkinlikle sürdü. Günün anlam ve öneminin anlatan konuşmanın ardından okul öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Okul bahçesinde bir saat süren etkinlik oynanan oyun ve yarışmaların ardından sona erdi.

Kutlama etkinliklerine, Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay İbrahim Tosun, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(CS-SD-Y)



23.04.2017 13:54:22 TSI

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