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23 Nisan Bilim Şenliği

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Çocuklarla El Ele STEM Bilim Şenliği Vali Amir Çiçek tarafından açıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) VE Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim ve Sanat Merkez (BİLSEM) tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Vali Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin de katıldığı halka açık şenlikte üç boyutlu tasarımlardan, uzay bilimine, ileri teknolojiden doğa bilimlerine sekiz farklı temada hazırlanan sergiler yer alıyor.

MUBEM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Sayın Bekir Cevizci yürütücülüğünde açılan şenlikte dünyada kabul gören fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği merkeze alarak hazırlanan etkinlikler ve atölyeler ile çocuklar ve bilim severler ile buluştu.

Şenlikte üç boyutlu tasarımlardan, uzay bilimine, ileri teknolojiden doğa bilimlerine sekiz farklı temada hazırlanan sergiler yer alıyor. Sergilerde MSKÜ Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf Fen Bilgisi Eğitimi öğretmen adayları, MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, BİLSEM öğretmenleri ve BİLSEM ortaokul öğrencileri görev aldı. Atölyelerde katılımcılar farklı tür roket tasarımlarından origamiye, sanal gerçeklikten holografiye pek çok alanda ürünler ortaya kondu.

Bilim Şenliği sergisinde, Bluetooth Kontrollü Ev, Güneş İzleme Sistemi, Çizgi İzleyen Robot, Elektronik Kumbara, Lazer Kontrollü Cihaz, El Jeneratörü, Sese Duyarlı Lamba, Bisiklet Kullananlar İçin Sinyal Veren Giysi, Metal Dedektörü, Müzik Sistemli Araba, Görme Engelliler İçin Tasarlanmış Cihaz, Işık ve Yaklaşım Sensörlü Ev, Tesla Bobini, 3D hologramlar, Su Saati, Güneş Saati Galileoskop, Canlılar Dünyası gibi eserler sergilendi.

(BT)



23.04.2017 14:02:49 TSI

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