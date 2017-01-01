23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Beyşehir'deki 23 Nisan kutlamaları hava muhalefetine takıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 13:55
Beyşehir'deki 23 Nisan kutlamaları hava muhalefetine takıldı
Beyşehir'deki 23 Nisan kutlamaları hava muhalefetine takıldı

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla tören düzenlenirken, kutlamalar olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi.
Beyşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıt Meydanında tören düzenlendi. Törene, Beyşehir İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Beyşehir'de okullarda yapılması planlanan 23 Nisan kutlama programları, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarına ertelendi.
(ARÖ-FM-Y)

23.04.2017 14:04:00 TSI
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