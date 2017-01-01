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Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni başkanı Celal Sönmez oldu

23 Nisan 2017 Pazar, 13:57
Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni başkanı Celal Sönmez oldu
Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni başkanı Celal Sönmez oldu

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Gemlik'te faaliyet gösteren Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni yönetimi belli oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Celal Sönmez'in seçildiği kongrede Başkanvekili Mahmut Yılmaz olurken, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt'ta yönetim kurulu üyesi oldu.
Seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gemlik Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Kemal Akıt, Yeni Yönetime bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Bursa Serbest Bölgesi'nin kararlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Akıt, "2016 yılında ticaret hacmi 2.020.905.524 dolar olan serbest bölgede Türkiye genelindeki dış ticaret hacminde 2016 yılında yüzde 2,81 daralma yaşanmasına rağmen büyüme yüzde 3,06 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemiz Türkiye'deki serbest bölgeler arasında ticaret hacmi olarak 5. Sıraya yerleşmiştir. 2016 yılı için Bölgemizde 2 firma daha ruhsat alarak faaliyetlerine başlamıştır. Yerli yabancı toplam 96 farklı firmanın faaliyet ruhsatı bulunmaktadır. Bölgemizin arazi doluluk oranı yüzde 97 seviyesindedir" dedi.
2016 yılında Bursa Serbest Bölge'de başlayan cami inşaatının tamamlanıp hizmete girdiğini belirten Akıt, yeni yapılan caminin maliyetinin 665 bin dolar olduğunu dile getirdi.
2016 yılı sonu itibariyle Bursa Serbest Bölgede istihdam rakamının 11.035 kişiye ulaştığını belirten Akıt, " İstihdam rakamlarına bakıldığında Bursa Serbest Bölgesi Türkiye'deki serbest bölgeler arasında 2. sıraya yerleşmiştir. Bursa Serbest Bölgesi bu güne kadar olduğu gibi, modern çağın gereksinimlerini karşılayarak, öncelikle bölgemizin gelişmesini ve büyümesini sağlamak, Bursa'mızın, Gemlik'in ve ülkemizin ekonomisine maksimum oranda katkıda bulunmayı kendine hedef olarak belirlemiştir. Öncelikle kazasız, bol kazanç ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim" diye konuştu.
(HT-UGR)

23.04.2017 14:04:54 TSI
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