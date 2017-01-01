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Başkan Karalar, koltuğunu Yasmina Patır'a devretti

- Patır: "Atatürk'ün eserlerini sonsuza dek yaşatacağız"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koltuğunu bir günlüğüne devralan Yasmina Patır, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerini sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğu Seyhan Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Yasmina Patır'a teslim etti. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte makama gelen Patır, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Karalar'a teşekkür etti. Başkan Karalar'a çiçek takdim eden Yasmina Patır, "Çiçeği bütün Adana çocukları adına size veriyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biz çocuklar sizin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları önemsediğini ve değer verdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu anlamlı günün aslında mimarı olan meclisin yanında olduğunuzu göstermek için buradasınız" diyerek koltuğu teslim etti

Koltuğa oturduktan sonra bir konuşma yapan Yasmina Patır, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınların güvencesi olan çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada bir ilk olmakla birlikte Atamızın biz çocuklara verdiği önem ve güveni ifade etmektedir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlığımızı ve mücadelemizi yılmadan sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bütün arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım" dedi.

(SRK-Y)



23.04.2017 14:05:56 TSI

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