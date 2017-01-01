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Hamur'da şiir ve müzik dinletisi

23 Nisan 2017 Pazar, 14:03
Hamur'da şiir ve müzik dinletisi
Hamur'da şiir ve müzik dinletisi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Hamur YBO konferans salonunda yapılan programa Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Ak Parti İlçe Başkanı Ubeyit Bağlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, şube müdürü Necati Taşdemir, okul yöneticileri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Birbirinden farklı şairlere ait çeşitli konularda şiirlerin otantik bir ortamda sunulmasının yanı sıra bağlama eşliğinde sunulan türküler dinleyenleri adeta mest etti. Dinletinin sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, "YBO gibi sorumluluğu fazla olan bir okulda çalışmanın zorluklarına rağmen öğrencilere öğretmenliğin yanında anne ve babalık yapmaktadır. Başta okul müdürümüz Erkan Bozkuş ve yöneticilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel şiir ve müzik ziyafetini bize sunmalarından dolayı onları can-ı gönülden tebrik ediyorum"dedi.
(AG-AT-Y)

23.04.2017 14:09:51 TSI
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