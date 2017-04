YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Dundar'dan mahalle ziyareti

M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar; mahalle ziyaretleri kapsamında okul ve camilerde incelemelerde bulundu.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar; Kuskunkıran, Serpmetaş, Kılavuz, Aşağı Yanıktaş ve Yukarı Yanıktaş mahallelerini ziyaret ederek, okul ve camilerde incelemelerde bulundu. Mahallerdeki okul, camii ve mezarlıkların eksiklerini gidereceklerini dile getiren Tekin Dundar; okul, mezarlık ve camilerin çevre düzenlemesini yapacaklarını kaydetti. Dundar, "Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak her fırsatta okul ve camilerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde, buradaki yetkililerden bilgiler alarak ihtiyaçları tespit ederek, en kısa zamanda gideriyoruz. Geleceğinizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim gördükleri okullarımızın eksiklerini tamamlıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel ve rahat bir ortamda eğitim görmelerini istiyoruz. Mahallelerimizde yüze yakın ibadete açık camimiz var. Mahalle muhtarı ve camii imamlarımızla camilerde birebir görüşerek sorunlarını tespit ediyoruz. İbadethanelerimiz bizim kutsallarımızdır. Gerek ısıtma sistemleri, çevre düzenleri, ihata duvarları, boya ve badanasına kadar her türlü ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsedik, benimsemeye de devam edeceğiz" dedi.

