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Hatay protokolüne teknede balık ziyafeti

23 Nisan 2017 Pazar, 14:25
Hatay protokolüne teknede balık ziyafeti
Hatay protokolüne teknede balık ziyafeti

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tekne turunda buluşan Hatay protokolü ve davetlilere balık ziyafeti sunuldu.
İskenderun Anıt Alanı'ndaki buluşmayla başlayan tekne turu Arsuz körfez açıklarına kadar devam etti. Protokol üyeleri ve davetlilere teknede balık ikram edildi.
Tekne turu etkinliğine Hatay vali yardımcıları Mahmut Hersanlıoğlu, H. Volkan Köksal, Erol Özkan, Meral Batı Demirbaş, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit'tin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun yetkilileri ve Kosova Kızılhaç Prizren Şube Başkanı Buyar Müfti ve beraberindeki heyeti ile Türk Kızılayı İskenderun Şubesi yetkilileri katıldı.
Tekne turu etkinliğinde İskenderun Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Uygun tarafından yönetim kurulu üyesi Semir Yazıcı'ya teknede doğum günü sürprizi yapılması da etkinliğe ayrı bir renk kattı.
(MSM-Y)

23.04.2017 14:33:08 TSI
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