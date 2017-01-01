23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Ağrı'da 23 Nisan'da Survivor damgası

23 Nisan 2017 Pazar, 14:43
Ağrı'da 23 Nisan'da Survivor damgası
Ağrı'da 23 Nisan'da Survivor damgası

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar survivor yarışlarını aratmayan oyunlar oynadı.
Ağrının Taşlıçay İlçesine bağlı Yukarı Esen Köyü Ortaokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde öğrencilerin performansı Survivor yarışmasını aratmadı. Okul bahçesinde yapılan etkinliklere Köy Muhtarı Mehmet Kızıltaş, öğrenci Velileri ve köy halkı katıldı. Öğrenciler çeşitli yarışmalarda dereceye girmek ve ödül kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman oldukça zor kulvarlarda yarışan öğrenciler, yumurta, torba, çuval, limbo, koordinasyon, penaltı, bisküvi oyunlarıyla yarıştı. Öğrenciler oldukça değişik olan fil diyeti, Hint dansı, yedi bölge halayları, Halat çekme gibi yarışlarda ter döktü. Ayrıca Survivor yarışmasından esinlenerek birçok yarışma yapıldı. Sıra dışı bir şekilde kutlanan 23 Nisan'da eğlence ve adrenalin hat safhadaydı. Okul öğretmenlerinin aylarca emek vererek hazırladıkları programda öğrencilerin başarılı performansları karşısında öğrencilerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Köy okulunda kısıtlı imkânlara rağmen ağır şartlarda öğrencilerin muazzam bir performansla alkışları hak ettiğini söyleyen köy Muhtarı Mehmet Kızıltaş, Okul Müdürü Erdoğan Aydemir ve ekibine teşekkür ederek bu anlamlı günün her yıl bu şekilde kutlanmasını istedi. Program son olarak öğrenci Velilerinin ve Öğretmenlerin halat çekme yarışı ve Köy halkının da katılımı, öğrenci ve öğretmenlerin halay çekmesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı son buldu.
(AG-AA-Y)

23.04.2017 14:51:47 TSI
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