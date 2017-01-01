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Rahvan At Yarışları ilk kez Nizip'te düzenlendi

23 Nisan 2017 Pazar, 14:46
Rahvan At Yarışları ilk kez Nizip'te düzenlendi
Rahvan At Yarışları ilk kez Nizip'te düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ömer Yayla
GAZİANTEP (İHA) - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At yarışları, ilk kez Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapıldı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rahvan at yarışları bu yıl ilk kez Nizip ilçesinde yapıldı. Sezonun ilk yarışının gerçekleştirildiği Nizip'te renkli görüntüler ortaya çıktı. Hancağız barajı etrafında hazırlanan toprak piste koşan atlar ve jokeyleri kıyasıya bir yarış sergiledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen birbirinden ünlü 90 at, farklı kategorilerde yarıştı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yarışlara yoğun ilgi gördü. Yarışlar hakkında bilgi veren Federasyon İcra Kurulu Başkanı Mustafa Küçükmeral, "Her yıl Ardahan ve Mardin de yapılan bu yarışlarımız ilk kez bu sene Nizip ilçemizde düzenlendi. Burada dereceye giren at sahipleri ne para ödülü verilecek. Türkiye geneli 22 ilden yarışa katılım oldu. Ön eleme yarışmalarında Türkiye genelinde ilk üçe giren atlar Türkiye şampiyonasında koşacaktır" dedi.
(SD-Y)

23.04.2017 14:54:44 TSI
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