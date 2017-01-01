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Buzda 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da küçük çocuklar, buz şöleninde buz pateni yaparak gönüllerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Türkiye Buz Federasyonu Short Track Erzurum temsilciliği tarafından Palandöken ilçesinde bulunan Buz Pateni Salonunda Buz Şöleni düzenlendi. Çok sayıda küçük çocuk, izci ağabey ve ablaları nezaretinde buz pateni yapmanın keyfini yaşadı. Çocuklar buz pateni yaparken Türk bayrağı açıp, ay yıldızlı kırmızı balonlarla buz pistinde rengarenk bir ambiyans oluşturdular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen buz şöleninde minik çocuklar tribünlerdeki seyirciler ve aileleri için bir de gösteri yaptı. Türkiye Buz Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Zekeriya Deniz, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Küçük çocuklarımız buz pateni yaparak gönüllerince eğlendiler" dedi.

(AA-AA-SÜ-Y)



23.04.2017 14:55:38 TSI

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