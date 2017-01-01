23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Aslanapa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 15:04
Aslanapa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Aslanapa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saat 09.45'de Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin koyulmasıyla başladı. Bayram programı saat 10.00'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Aslanapa Belediye Kültür salonunda okulların ve halkın katılımı ile devam etti.
Aslanapa İlkokulu Müdürü Gültekin Karakurt, yaptığı açılış konuşmasında, "Cumhuriyet güneşinin vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını daha coşkuyla kutluyoruz. Işığını tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden,azminden,kararlılığından birlik ve beraberliğinden alan bu güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara,baharını yaza dönüştürecek bir dirilişin müjdecisi olmuştur.İşte o diriliş ruhu vatan ve millet sevgisi,bayrak sevdası,bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırmıştır"dedi.
Programda anaokul,ilkokul ve ortaokul öğrencileri şiir okudular,yöresel oyunları sergilediler.
Daha sonra İlkokul öğrencileri arasında resim, Ortaokul öğrencileri arasında şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.(YD-EFE)

23.04.2017 15:12:07 TSI
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