23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 15:06
Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yapıla törenlerle kutlandı. Programa 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edildi.
AKM'de düzenlenen programa, Vali Ahmet Okur, Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin; "23 Nisan 1920 tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan ederek geleceğe verdiği önemi göstermiştir. Bu asil milletin güzel çocukları, bu önemli ve anlamlı günü bütün dünya çocuklarıyla paylaşarak kutluyor." dedi.
Programda, öğrencilerin şiir okumasının ardından, halk oyunu gösterileri sunuldu. Okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program sonunda açıklamalarda buluna Vali Ahmet Okur "Ülkemizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Onların teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalarını ve sosyal hayata en iyi şekilde hazırlanmaları yönünde bizlere düşen görev ellerinden tutarak geleceğe dair önlerini açmaktır. Bugün çocuklarımızın geleceğini düşünerek tek noktada birleşmeli, ülkemizin içinden ve dışından, dört bir yandan saldıran düşmanlara karşı ülkemizin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına, egemenliğine kast etmeyi amaçlayanları tek bir vücut olarak bertaraf etmeliyiz. Çocuklarımızın çok başarılı olduğunu görüyoruz. Yeter ki onların önünü açalım, önlerindeki engelleri ortadan kaldıralım, devletimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlayalım" dedi.
Uşak Belediyesi tarafından 3. sü düzenlenen çocuk festivali kapsamında hazırlanan etkinlikler de yine olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
(EÖ-İK)

23.04.2017 15:14:33 TSI
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