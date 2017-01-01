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Artvin'de 23 Nisan Coşkusu



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, Artvin Yenimahalle Şehir Stadında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.

Törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Cumhuriyet Başsavcı vekili Hakan Baran Yılmaz, Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşgun, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Baran Yılmaz tarafından ödülleri verildi.

Okul öncesi öğrencilerinin gösterileri renkli görüntülere sahne olurken etkinliklerin sonunda öğrencilerin dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle tribünleri selamlamasıyla stattaki gösteriler sona erdi. Velilerde sahada gösteri yapan çocuklarının fotoğraf ve videolarını çekmek için adeta bir biriyle yarıştı.

(HFD-ÖS-Y)



23.04.2017 15:17:30 TSI

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