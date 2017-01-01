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Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Hamza Çebi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. Yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak protokol üyelerinin Kocatepe Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Kutlamalara daha sonra Atatürk Spor Salonunda devam edildi. Törenlere Vali Aziz Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Parsak, Garnizon ve İkmal Komutan Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı

Törende Hacı Hayriye Özsoy İlkokulu Çocuk Korosu, "23 Nisan Kutlu Olsun, 23 Nisan Geldi Neşeliyiz Çocuklar, Dağlar Dağlar, Bir Dalda İki Kiraz ve Muallim" şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra Naime Cevher Anaokulu Karadeniz Ront Gösterisi izleyenler tarafından büyük alkış alırken Zeynep Sıla Koyuncu isimli öğrenci tarafından 'Hürriyet Bayramımız' isimli şiir okundu.Törenin devamında Özel Gül Nesil Anaokulu öğrencilerinin sema gösterisinin ardından Yiğit Alkan isimli öğrenci tarafından "Atatürk ve 23 Nisan" şiiri okundu. Kocatepe İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi törende renkli anlara sebep olurken salonda bulunan izleyenlerin beğenisini kazandı.

Törenin sonuna doğru 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokullar düzeyinde düzenlenen "15 Temmuz Ruhu ve Egemenlik" konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışması ile "Güzel Şehrim Afyonkarahisar" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül takdiminin sonrasında Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin Karadeniz Halk Oyunu gösterisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sona erdi.

(GC-



23.04.2017 15:24:07 TSI

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