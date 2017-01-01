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İşitme engellilere yönelik işitme testi yaptırıldı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Si-Ser işitme cihazları firması işbirliğinde, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne üye olan işitme engelli vatandaşlara yönelik işitme testi yaptırıldı.

İşitme testi ile ilgili olarak bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu, "Engelliler Merkezimize üye olup da hastaneye gidemeyen işitme engelli arkadaşlarımıza, uzmanlar tarafından işitme testi yaptırılmaktadır. Merkezimizde alanlarında uzman hekimlerimiz işitme testi yapıyorlar. Yapılan testlerin sonuçlarına bakarak yaptıkları tespitlere göre kimini hastanelere, kimini test merkezlerine, kimilerini de uzman doktorlara yönlendirmek suretiyle özellikle başlangıç aşamasında olan hastaların işitme problemleri daha da ilerlemeden tedavi edilmesi yoluna gidiliyor. Ben katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimize daha sağlıklı, huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. İşitme testini yapan Selahattin Koktay da, engelli vatandaşlara yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden dolayı başta Başkan Çakır olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Koktay, "Burada işitme engelli vatandaşlarımıza yaptığımız ilk aşama işitme testi sonucuna göre gerek işitme cihazları gerekse hastanelere yönlendirilmeleri hususunda yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 15:24:53 TSI

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