23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Çocukların bayramı çocukların oyunlarıyla renklendi

23 Nisan 2017 Pazar, 15:39
Çocukların bayramı çocukların oyunlarıyla renklendi
Çocukların bayramı çocukların oyunlarıyla renklendi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle coşkulu bir şekilde kutlandı.
Halide Nusret Zorlutuna İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler Rabia Meydanında sergilendi. Etkinliklere başta Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna olmak üzere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kurum temsilcileri, askeri erkan, eğitimciler, veliler ve çocuklar katıldı.
Gösteriler öncesinde bir konuşma yapan Vali Tuna, "Milli iradenin bayramı olan 23 Nisanı doğru anlamak ve çocuklarımıza doğru anlatmak, sadece tarihimizle değil, aynı zamanda geleceğimizle ilgili hayati önem ve derin anlamlar taşımaktadır" dedi. Konuşmasında İstiklal mücadelesinde çocukların da kahramanlıklar gösterdiğini aktaran Vali Tuna, "23 Nisanları kutlarken şunu iyi bilmeliyiz ki istiklalimiz için çocuklarımız da tıpkı anne babaları gibi kahramanca çarpışmışlardır. Biz aynı manzaraya 15 Temmuz'da milletçe hep birlikte tanıklık ederek, adeta milli hafızamızı tazeledik. Nitekim İstiklal Marşımız da bu gerçeği dile getirmektedir, Korkma, yurdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden, bu şafaklarda yüzen al sancak sönmez. En son kişi değil, en son ocak sönmeden bayrağımız sönmez, istiklalimiz elimizden alınamaz. Yani istiklal tehlikede olduğu zaman ocağın bütün fertleri, analar, babalar, dedeler, nineler, çoluk çocuk vazifeye hazırdır. Kurtuluş Savaşında kadın ve erkekler gibi yaptıkları kahramanlıklarla dikkati çeken çocuklar da düşmana karşı, Mehmetçiklerle omuz omuza mücadelede korkusuzca yerlerini almıştır. Anadolunun hemen her köşesinde, özellikle işgal gören yörelerde, çocuklar da bir destan niteliğinde kahramanlık örnekleri sergilemiştir. 11 ve 12 yaşlarındaki nice Mehmetler, nice İsmailler gövdesini siper etmiş, şehit olmuştur. Kimileri de vatan toprağında, kurşun ve süngü yaraları alarak bir bacağını kaybetmiştir. O küçücük yüreklerinde büyük vatan aşklarıyla Bir bacak ne ki canım vatanım için. Canım feda olsun. Vatan sağ olsun, diyebilmişlerdir. Tarih, bu kahramanlıklarla doludur. Mesela 7 yaşındaki Erzurumlu Edip, Düzce ve Adapazarı isyanlarının bastırılmasında görev üstlenmiş ve düşman ordularına Geyve boğazının geçilmez olduğunu göstermiştir. 14 yaşındaki Osman düşman karargahını yakarak onlara Torosları dar etmiş ve onun bu kahramanlığı, bir müfrezeyi bir çocuğun alt etmesi olarak, tarihteki yerini almıştır" ifadelerini kullandı.
Devam eden Savaşlarda en büyük acıyı yine çocukların yaşadığını anımsatan Vali Tuna, "Suriye'de yaşanan insanlık dramı karşısında sadece sınırlarımızı değil, gönül kapılarımızı ardına kadar açtık. İnsanların, özellikle çocukların hayatta kalması için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmektedir. Özellikle Şanlıurfamızda göçmen çocuklarımızın sağlık, barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra kişisel gelişimleri için ayrıca destekler verilmektedir. Çünkü yaşatmayı ilke edinmiş bir gönül mirasının varisleriyiz. Medeniyetlerin başladığı yer, peygamberler şehri olan Şanlıurfa ise bu gönül mirasına sahip çıkmış, tüm dünyaya medeniyet ve insanlık dersi vermiştir" şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda resim yarışmasında birinci olan Azra Macit, yaptığı resmi Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya hediye etti. Ayrıca Şanlıurfa genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeleri etkinlikler öncesinde verildi. Ödül töreninin ardındansa minik öğrencilerin hazırladıkları çeşitli sahne ve dans gösterileri meydanı dolduran vatandaşların beğenisine sunuldu.
(Şİ-SD-Y)

23.04.2017 15:48:31 TSI
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