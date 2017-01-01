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Adilcevaz'da fidan dikimi

23 Nisan 2017 Pazar, 16:21
Adilcevaz'da fidan dikimi
Adilcevaz'da fidan dikimi

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, yurt bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.
İlçede havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, yurtta barınan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında fidan dikme etkinliği yapıldı. Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü olarak öğrencilerimizle birlikte birçok sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Bu kapsamda yurdumuzda kalan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, onları sosyal ve kültürel, sportif faaliyetlerde gelişiminde yardımcı olmak amacıyla yurdumuz bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinlikte emeği geçen personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)

23.04.2017 16:29:38 TSI
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