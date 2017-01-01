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Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Havran'da büyük bir coşku içinde kutlandı. Tören sonunda protokol üyelerinin uçurtma uçurtması ise törene büyük renk katarken, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

İlk program Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Ardundan ise programa Şehir Stadyumunda devam edildi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aziz şehitlerimiz ve Gazilerimiz anısına bir dakikalık saygı ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu günün önemini belirten konuşmasını yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerden sonra gösterilere geçildi. Çuval ve yumurta yarışması, Taekwondo ve Güreş takımların gösterileri, ilgiyle izlendi.

İlköğretim ve Ortaokulları arasında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Kaymakam Ahmet Türköz ve Belediye Başkanı Emin Ersoy ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program uçurtma şenliği ile sona ererken, protokol üyeleri çocuklarla uçurtma uçurtma keyfi yaşadılar.

(BT)



23.04.2017 16:38:11 TSI

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