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Rehber öğretmen Laleci" çocuklara hayır demeyi öğretin"



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Rehber Öğretmen Tuba Laleci'nin verdiği 'Uyuşturucu Özgürlüğün Sonu" konulu seminer ilgi gördü.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Jandarma Komutan Vekili İsmail Aybaş ve vatandaşlar izledi.

Çocukların ergenlik yaşının çok önemli olduğunu anlatan Rehber Öğretmen Tuba Laleci, çocukları hayır demeyi öğretmek gerektiğini söyledi. Gençlerin yakın arkadaş çevresinin baskısı ile uyuşturucuya başladıklarını anlatan Tuba Laleci, "Bir kereden bir şey olmaz diye başlanıyor. Gençler buna akran baskısı ile başlıyorlar. Uyuşturucu satıcıları gençlerin üzüntülü zamanlarını kollarlar. Al iç rahatlarsın gibi laflar söyleniyor. Akran baskısı ile uyuşturucuya başlanılıyor. Çocuklarımıza ısrarla hayır demeyi öğretelim. Çocukları riskli ortamlardan uzak tutmalı. Çocuklarımıza çok fazla harçlık vermemeli. Çocuğun madde bağımlısı olmaması için küçük yaşta sağlığını koruması gerektiğini öğretmemiz lazım. Çocuklara rol model olmalıyız. Uyuşturucunun suç olduğu anlatılmalı. Madde bağımlılığı genellikle ergenlik döneminde başlıyor. Bağımlılık tedavi edilebilir. Yeter ki kişinin bunu istemesi lazım. Güçlü ve huzurlu bir toplum olmamız dileğiyle, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Hüseyin Öner, yararlı bir konferans olduğunu belirterek, "Bundan böyle ana ve babalar daha duyarlı olacaklar. Uyuşturucunun zararlarını gençlerimize anlatmalıyız" dedi.

Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, konuşmacı Tuba Laleci'yi çiçek ve plaket verirken, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Sefire Yeşim Meço Davutoğlu'da teşekkür etti.

(FT)



23.04.2017 16:42:16 TSI

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