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Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenleri bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri 'Gurur Çayı'nda buluştu.

Balıkesir'de ilk kez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nca 2 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale dönüştürülen etkinlikle hem okul-aile kaynaşmasını, hem de TEOG sınavı öncesi öğrencilere moral kazandırmayı amaçlayan okul idaresi; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın da katıldığı etkinliğe, 8. sınıfta okumakta olan ve ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda, deneme sınavlarında ve bir dönem yapılan TEOG sınavında üstün başarı elde eden öğrenciler ve velileri davet etti. Meyve suyu ve kurabiye ikramının yapıldığı kokteyle tam kadro katılan öğretmenler, öğrenci velileriyle sohbet etme imkanı buldular.

Müdür Mustafa Kurtuluş, öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olan öğrenci velilerine teşekkür etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, Balıkesir'de ilk kez düzenlenen bu güzel çalışmaya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, TEOG sınavı ile ilgili Ayvalık'ta kıyasıya bir rekabet yaşandığını, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun da bu yarışı en fazla ciddiye alan okullardan biri olduğunu söyleyerek velilerden öğrencilerine ve okula sürekli destek olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından veliler tek tek sahneye davet edilerek, okul idaresi tarafından hazırlanan gurur belgesi öğrencileri tarafından kendilerine takdim edildi.

Neşeli bir havada gerçekleşen etkinlikten memnun ayrıldıkları gözlenen öğrenci velileri, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

(SS-



23.04.2017 16:54:23 TSI

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