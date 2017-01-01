23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı

23 Nisan 2017 Pazar, 16:46
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenleri bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri 'Gurur Çayı'nda buluştu.
Balıkesir'de ilk kez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nca 2 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale dönüştürülen etkinlikle hem okul-aile kaynaşmasını, hem de TEOG sınavı öncesi öğrencilere moral kazandırmayı amaçlayan okul idaresi; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın da katıldığı etkinliğe, 8. sınıfta okumakta olan ve ilçede gerçekleştirilen yarışmalarda, deneme sınavlarında ve bir dönem yapılan TEOG sınavında üstün başarı elde eden öğrenciler ve velileri davet etti. Meyve suyu ve kurabiye ikramının yapıldığı kokteyle tam kadro katılan öğretmenler, öğrenci velileriyle sohbet etme imkanı buldular.
Müdür Mustafa Kurtuluş, öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olan öğrenci velilerine teşekkür etmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini, bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, Balıkesir'de ilk kez düzenlenen bu güzel çalışmaya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, TEOG sınavı ile ilgili Ayvalık'ta kıyasıya bir rekabet yaşandığını, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun da bu yarışı en fazla ciddiye alan okullardan biri olduğunu söyleyerek velilerden öğrencilerine ve okula sürekli destek olmalarını istedi.
Konuşmaların ardından veliler tek tek sahneye davet edilerek, okul idaresi tarafından hazırlanan gurur belgesi öğrencileri tarafından kendilerine takdim edildi.
Neşeli bir havada gerçekleşen etkinlikten memnun ayrıldıkları gözlenen öğrenci velileri, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etmeyi ihmal etmediler.
(SS-

23.04.2017 16:54:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gömeç'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

GÖMEÇ'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Rehber öğretmen Laleci&quot; çocuklara hayır demeyi öğretin&quot;
YEREL

REHBER ÖĞRETMEN LALECİ" ÇOCUKLARA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETİN"
Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi
YEREL

HAVRAN'DA PROTOKOL ÜYELERİNİN UÇURTMA KEYFİ
Burhaniye' de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURHANİYE' DE 23 NİSAN COŞKUSU
Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BALIKESİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bandırma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

BANDIRMA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık'ta Din adamlarıyla öğretmenleri kahvaltılı toplantıda buluştu
YEREL

AYVALIK'TA DİN ADAMLARIYLA ÖĞRETMENLERİ KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTU
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

EDREMİT'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Davetlileri Osmanlı şerbeti ile karşıladılar
YEREL

DAVETLİLERİ OSMANLI ŞERBETİ İLE KARŞILADILAR
Burhaniye' de organ bağışının önemine dikkat çekildi
YEREL

BURHANİYE' DE ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Havran'da Kaymakamın okul ziyareti
YEREL

HAVRAN'DA KAYMAKAMIN OKUL ZİYARETİ
Havran'da yaşlılara devlet desteği
YEREL

HAVRAN'DA YAŞLILARA DEVLET DESTEĞİ
Çocuklara 23 Nisan hediyeleri dağıtıldı
YEREL

ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYELERİ DAĞITILDI
Balya'da Hatice Aydın Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL

BALYA'DA HATİCE AYDIN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLDU
Milli Eğitim'de 23 Nisan
YEREL

MİLLİ EĞİTİM'DE 23 NİSAN
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız...