23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Kulu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:07
Kulu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kulu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program daha sonra Kulu Kapalı Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak tarafından yapıldı. Kaymak, çocuklara yatırım yapmanın görevleri olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde bilinçlendirmek, eğitmek, geliştirmek en önemli görevimizdir. Onlarla arkadaş olmalıyız. Çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Çeşitli ülkelerde çocuklar bomba ve gazlara maruz kalarak hayatlarını kaybetmektedirler. Bu gün geleceğimizin teminatı çocuklarımızın günüdür" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'ın konuşmasının ardından program okulların hazırladıkları yöresel oyunların sergilenmesiyle sona erdi.
Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan ise, kendisini ziyaret eden Altılar Gültekin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Berat Şahin'e koltuğunu temsili olarak devretti. Kaymakam koltuğuna oturan Berat Şahin, Kulu genelindeki okulların daha güzelleştirilmesi, yenilenmesi isteyerek, ilçede eğitime önem verilerek, gereken her türlü hizmetlerin seferber edilmesini istedi.
(ÖK-FM-Y)

23.04.2017 17:14:49 TSI
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