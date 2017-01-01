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Soma'nın içme suyu tesislerine yakın takip

23 Nisan 2017 Pazar, 17:14
Soma'nın içme suyu tesislerine yakın takip
Soma'nın içme suyu tesislerine yakın takip

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan içme suyu tesislerinin bakım-onarım kapsamında modernizasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, Soma ilçe merkezine içme suyu temin eden tesislerde incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların dünya standartlarında içme suyu tüketmeleri adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, Soma ilçe merkezindeki modernizasyon çalışmalarının başlayacağı 300 Evler mevkiindeki ve Güllüce mevkiindeki içme suyu tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere ilçeye ziyarette bulundu. Öztozlu, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İlçe Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede MASKİ'nin ilçede hayata geçirdiği ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyarette daire başkanı Öztozlu'ya, Şube Müdürü Kemal Anaç, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Kocaayan ve teknik personel eşlik etti.
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, il genelinde modernizasyonu tamamlanmamış hiçbir tesisin kalmayacağını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün hassasiyetlerinin başında vatandaşların dünya standartlarında içme suyu tüketmesi geliyor. Biz de bu kapsamda içme suyu tesislerimizin modernizasyonlarını hayata geçirmek için bakım-onarım çalışmalarını tek tek gerçekleştiriyoruz. Tesislerde bulunan motopompları yeni nesil motopomplar ile yenileyerek daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca tesislerimizde bulanan tesisatları ve elektrik aksamları yenileyerek tesislerimizi günümüz şartlarına ayak uyduruyoruz. Vatandaşlarımız böylelikle daha sağlıklı içme suyu tüketmelerine ve arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşamamaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
(ÖND-Y)

23.04.2017 17:22:45 TSI
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