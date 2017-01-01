YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nİsan coşkusu 105 sokağa taştı

23 Nİsan coşkusu 105 sokağa taştı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının merkezi 105 sokak oldu. Kutlamaların protokol üyeleri ise çocuklardan oluşturulurken, vatandaşlar 23 nisan coşkusunu doyasıya kutladı.

Marmaris'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama merkezi bu yıl yine Kemeraltı Mahallesi 105 sokak oldu. Bu yıl dördüncüsü yapılan kutlamalarda, sokaklar dev Türk bayraklarıyla donatıldı. İş yerleri ve evlerin balkonları Atatürk posterleri ile süslendi. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerine "23 Nisan kutlu olsun" yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, başkan yardımcıları Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan,sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri sokağa geldi. Alanı dolduran binlerce vatandaş çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı. İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına bir dakika saygı duruşunda bulunulup ardından İstiklal Marşı okundu.

Marmaris'te İstiklal Marşı'nı engüzel okuyan bin 300 öğrenci arasında birinci olan Fatma İlkay Karadeniz çıktı. Karadeniz, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar çocukları eğlendirdi. Çalan hareketli şarkılar eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı kutlamalarda sokağı dolduran binlerce kişi marşlar eşliğinde çocukların coşkusuna ortak oldu.

Kutlamaların en anlamı anları ise özel çocukların golf araçlarıyla kortej geçişi yapması oldu. Engelli çocuklar binlerce vatandaşın arasından geçerken alkış tufanı koptu. Geçişi tamamlayan engelli çocuklar kurulan alandaki koltuklara oturdu. Kutlamaların son saatinde ise Özdemir Kardeşler Orkestrası'ndan çalan hareketli şarkılar eşliğinde sokağı dolduran binlerce kişi dans etti.

(VE-İK)



23.04.2017 17:28:48 TSI

NNNN

