23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Kocaeli 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:21
Kocaeli 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı
Kocaeli 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Çocuk, genç, yaşlı herkes, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Festivali'ne akın etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'nde de büyük heyecanlı kutlandı. Resmi kutlamaların ardından çocukların yanı sıra büyükler de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası İnterteks Fuar alanında düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Festivali'ne akın etti. Bayramı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için düzenlediği fuarda kutlayan çocuklar, tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 41 ülke ve 81 ilden gelen çocukların katılımıyla düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali 23 Nisan'a damga vurdu. Festivalin düzenlendiği İnterteks Fuar alanı 23 Nisan günü çocukların ve vatandaşların ilgisi nedeniyle tarihi günlerinden birini yaşadı. Kentteki resmi kutlamaların ardından Kocaeli halkı adeta Çocuk ve Bilim Festivali'ne akın etti.
Bayram çocukların bayramı olmasına karşın genç ve yaşlılar da Çocuk Festivali'ndeki eğlencelere katıldı. Fuar alanında 23 Nisan günü de birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar ailelerinin de izlediği küçük ve büyük sahnelerdeki gösterileriyle bayram neşesine renk kattı. Alanda kurulan 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi gün boyu çocukları eğlendirdi. Etkinliklerin belki de en ilgi çeken bölümü ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve 332 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Beyin Olimpiyatları ve Zeka Yarışması oldu. Geleceğin dâhilerinin katıldığı olimpiyatlarda öğrenciler zekalarıyla göz kamaştırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve fuarda stant açan birimleri de ilgiyle takip edildi. Bilgi Evleri, KO-MEK'in Takı Tasarımı, Yüz Boyama, Kum Boyama ve Objelerin Dili, Veteriner Şube Müdürlüğü'nün sokak hayvanları barınak boyama etkinliği, Kağıtspor'un Geleneksel Matrak Sporu, Geleneksel Okçuluk Sporu, Eğlenceli Atletizm Sporu ve İzcilik Sporu, Antikkapı Restoran-Minik Şefler, İtfaiye ve İZAYDAŞ stantları çocuklarla dolup taştı. Emsa Oyuncak Hastanesi-KOÜ Teddy Bear, Balon Kukla, Cam Boncuk Ve Cam Üfleme, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Yap Yap Oyna, İpli Kukla, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-112 Acil Ambulans-UMKE, Pony Club, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Kalpler, Uçurtma Dünyası, TEMA, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı stantları da gün boyu minik misafirlerini ağırladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 23 Nisan coşkusuna sezonun en beğenilen iki oyunuyla katkı verdi. Şehir Tiyatroları Beyaz Tay ve Mahallenin Neşesi adlı oyunlarını sahneledi.
Sergi alanında açılan ve 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO'nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK'in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilendi. Geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapıldı.
(RFK-Y)

23.04.2017 17:29:09 TSI
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