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Kepez'de 200 çocuktan müzikli 23 Nisan kutlaması



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Çocuk ve Geçlik Orkestrası, korosu ve 2 müzik atölyesindeki 197 öğrenci, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde (EBKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kepez Belediyesi'nin çeşitli türlerdeki müzik ve ses kurslarının 197 öğrencisi, oluşturdukları müzik ve koro topluluklarıyla EBKM'de coşkulu bir gösteri sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sahneye çıkan 4 ile 16 yaş arasındaki çocuklar, sırasıyla sahne aldı. Kepez Belediyesi Çocuk ve Geçlik Orkestrası, Kepez Belediyesi Çocuk Korosu, Sütçüler ile Orhan Gazi Müzik Atölyeleri'nin öğrencileri, finalde bir araya gelerek hep birlikte 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını çalıp söyledi.

Kepez'in 4 köşesinde bayram yapıldı

Çocuklarının sahne deneyimini izlemeye gelen veliler, ellerindeki Türk Bayraklarını dalgalandırarak şarkılara eşlik etti. Çocuklar ve velilerinin bu coşkusuna ortak olmak için kutlama programına katılan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, sahne performanslarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kepez'in 6 noktasında bayram kutlamaları ve 1'inci Kepez Çocuk Filmleri Festivali'ni Kepezli çocuklara hediye eden Başkan Tütüncü, öğrencilerin teşekkürlerini kabul etti, isteyen herkes ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Atatürk'ün vizyonunu bilmemiz lazım"

EBKM'de bir konuşma yapan Tütüncü, TBMM'nin Büyük Atatürk önderliğinde milli mücadelenin yönetildiği merkez olduğunu hatırlattı. Savaş yılları bitince Atatürk'ün kazanılan bağımsızlığı kutlamalarını çocuklara armağan ettiğini vurgulayan Tütüncü, "Atatürk bu zaferimizi çok büyük bir vizyon ile dünya çocuklarına armağan etmiş. Çocuklara hiç önem verilmediği, diktatörlüğün olduğu dönemde milletin en önemli bayramını çocuklara hediye etmesin arkasındaki vizyonu bilmemiz lazım" diye konuştu.

"Hayallerimizin peşinden koşmalıyız"

Bundan 6 yıl önce kurulan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın performansını herkesin beğendiğini ifade eden Tütüncü, dünya çocuklarıyla yarışabilir sanatsal etkinlikler yapılabilmenin mutluklarının en büyüğü olduğunun altını çizdi. Her şeyin büyük hayallerle başladığını belirten Tütüncü, "Bizler de yeni hayaller kurup peşinden koşmalıyız. 1920'lerden ilham alarak gelecek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Çocuklar için, gençler için" dedi.

(SM-



23.04.2017 17:30:12 TSI

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