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Şahinbey Belediyesi uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve 8.'si düzenlenen Uçurtma Şenliği, Şahinbey Parkında gerçekleşti. Uçurtma Şenliğinde toplam 5 bin adet uçurtma dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 8.'si düzenlenen uçurtma şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karataş Mahallesinde bulunan Şahinbey Parkında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde Şahinbey Belediyesi tarafından çocuklara 5 bin adet uçurtma dağıtıldı.

"Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının Dünyada sadece ülkemizde kutlandığına dikkati çekerek, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Neyimiz var, Neyimiz yoksa onlara feda etmeye hazırız. Allah onların geleceğini aydınlık, bahtlarını açık etsin. En güzel günler çocuklarımızın olsun. Bugün ayrıca mübarek Miraç Kandili. Tüm hemşehrilerimin, Miraç Kandil'ini kutluyorum. Rabbim bizlerinde Miraç'ına vesile olsun. Allah, ahiretimiz ve akıbetimiz noktasında inşallah en güzeline bizleri de vesile eylesin" dedi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuşmasının ardından vatandaşlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle selfi yaptı.

Doyasıya eğlendiler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından Uçurtma Şenliği ve birçok sosyal aktivite düzenlendi. Sosyal Tesisi de eğitim gören anaokulu öğrencileri düzenledikleri gösterilerle hem eğlendiler hem eğlendirdiler.

Minik mehteran ayakta alkışlandı

Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde eğitim gören çocukların kurduğu mehteran takımı vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Mink Mehteran Takımı marşlarıyla güne anlam ve önem kazandırdılar.

(LO-SD-Y)



23.04.2017 18:06:33 TSI

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