23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması

23 Nisan 2017 Pazar, 17:59
Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması
Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye'de yaşayan çocukları değil dünya çocuklarını da sevindirdi. Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Özel Değişim Koleji'nin davetlisi olarak Aydın'a gelen Romanyalı çocuklar Aydın'daki çocukların bayram sevincine ortak oldu.
Değişim Koleji 23 Nisan'ı oldukça değişik program ve aktivitelerle kutladı. Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri 1 hafta boyunca ağırlayan Değişim Koleji öğrencileri Türk Kültürü'nü misafirlerine anlattı. Kutlamalar hafta boyu devam ederken Değişim Koleji öğrencileri ve misafir Romanyalı öğrenciler okulda çeşitli aktiviteler yaptılar. Fen bilgisi dersinde konuk olarak deneyler, görsel sanatlar dersinde kokulu taşlar, müzik dersinde ritim çalışmalarına katılan Romanyalı öğrenciler Aydın'daki etkinliklere renk kattılar.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ADÜ Ziraat Fakültesi tesislerinde bahar şenliği de yapıldı. Ardından hafta içerisinde Afrodisyas Antik Kenti'ni ve Pamukkale'yi ziyaret eden öğrencier ve Romanyalı konukları dolu dolu bir bayram yaşadılar. Okulda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarında ise Değişim Koleji Folklor Ekibi ve Romanyalı öğrencilerden oluşan folklor ekibi ayrı ayrı gösterilerle performanslarını sergilediler. Hafta boyunca öğrenciler çocuk olmanın tadını doya doya yaşadılar.
(İK)

23.04.2017 18:07:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

En renkli kutlama Kacagür'de yapıldı
YEREL

EN RENKLİ KUTLAMA KACAGÜR'DE YAPILDI
DAHOT 3. Halk Danslar Şenliği büyük ilgi gördü
YEREL

DAHOT 3. HALK DANSLAR ŞENLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Didim'de 23 Nisan Akbük'te kutlandı
YEREL

DİDİM'DE 23 NİSAN AKBÜK'TE KUTLANDI
Söke Belediyesi'nin Uçurtma Hediyesi Çocukları Sevindirdi
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ'NİN UÇURTMA HEDİYESİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Didim'de Balık-Ekmeğe yoğun ilgi.
YEREL

DİDİM'DE BALIK-EKMEĞE YOĞUN İLGİ.
Didim Belediyesinin Geleneksel Uçurtma Şenliğinden renkli görüntüler
YEREL

DİDİM BELEDİYESİNİN GELENEKSEL UÇURTMA ŞENLİĞİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Nazilli'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

NAZİLLİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Eğlence'den dönen grup hastanelik oldu
YEREL

EĞLENCE'DEN DÖNEN GRUP HASTANELİK OLDU
Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Başkan Alıcık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nazilli'ye davet etti
YEREL

BAŞKAN ALICIK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I NAZİLLİ'YE DAVET ETTİ
23 Nisan coşkusu hastanelerde de yaşandı
YEREL

23 NİSAN COŞKUSU HASTANELERDE DE YAŞANDI
Aydın'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

AYDIN'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
Aydınlı işçi yanarak hayatını kaybetti
YEREL

AYDINLI İŞÇİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'da kruvaziyer turizmi
YEREL

AYDIN'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Aydın'da asırda bir karşılaşılacak manzara
YEREL

AYDIN'DA ASIRDA BİR KARŞILAŞILACAK MANZARA
Başkan Özakcan'ın 'Miraç Kandili' mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 'MİRAÇ KANDİLİ' MESAJI
Alıcık, Miraç Kandili'ni kutladı
YEREL

ALICIK, MİRAÇ KANDİLİ'Nİ KUTLADI
Kalemle hesaplaşma oturumu silahlı hesaplaşmaya döndü
YEREL

KALEMLE HESAPLAŞMA OTURUMU SİLAHLI HESAPLAŞMAYA DÖNDÜ
Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlandı
YEREL

SÖKE'DE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Azra Kohen, Aydınlı gençlerin konuğu oldu
YEREL

AZRA KOHEN, AYDINLI GENÇLERİN KONUĞU OLDU
Didim'de 23 Nisan Kutlamaları
YEREL

DİDİM'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Kursa katılan kadınlar hem meslek hem de dostluk kazandı
YEREL

KURSA KATILAN KADINLAR HEM MESLEK HEM DE DOSTLUK KAZANDI
12. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
YEREL

12. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...