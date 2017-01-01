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Şiddetli fırtına ilçeyi elektriksiz bıraktı

23 Nisan 2017 Pazar, 18:03
Şiddetli fırtına ilçeyi elektriksiz bıraktı
Şiddetli fırtına ilçeyi elektriksiz bıraktı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına elektrik direklerine zarar verdi.
Sabah saatlerinde etkili olan fırtına TOKİ konutlarının, Gemerek Adliye Sarayı'nın, Gemerek Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun ve birçok evin çatısının uçmasına neden oldu. Gemerek ilçesinde bulunun hemzemin geçitte aşırı rüzgardan nasibini aldı. Gemerek Küçük Sanayi Sitesi'nin de çatılarının uçmasıyla elektrik telleri zarar gördü. Bu nedenle ilçeye uzun süre elektrik verilemedi. Rüzgar nedeniyle bazı araçlarda zarar gördü. Gemerek Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tehlike arz eden yerlerde güvenlik şeridi oluşturarak riskli yolları trafiğe kapattı.
(UY-

23.04.2017 18:12:38 TSI
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