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Başkan Yılmaz referandumu değerlendirdi



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Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 16 Nisan referandum sonuçlarını değerlendirdi. Sistem değişikliklerinin dünyada ihtilaller ile olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Türkiye Dünya'ya bir ders vermiştir" dedi.

Anayasa değişikliği referandumu sonrası değerlendirme yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, referandumu başarı ile geçtiklerini belirterek, "Dünya sistem değişikliğini savaşlar ile çözerken Türkiye kansız ve kibar bir şekilde değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan referandumun çok kritik olduğunu çünkü bir sistemin değişecek olduğunu ifade ederek, "Dünya'da sistem değişikliği savaş neticesinde olmuştur. Çok büyük bedeller ödenerek değişmiştir. Amerika'da kuzey ve güney savaşları, Rusya'da ve Fransız ihtilalinde sistem değişikliği böyledir. Türkiye'de de sistem kurtuluş savaşından sonra değişmiştir. Hatta 1980'de aynı sistem içersin de sistemi revize etmek bile ihtilal olmuştur. Dünyada ilk defa Türkiye'de Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sistem değişikliğini kansız, kibar ve halk oylaması ile neticelendirmiştir. Bu konuda ne kadar övünsek azdır" şeklinde konuştu.

Referandum parti seçimi gibi algılatıldı, ilk oranlar %35 iken %52 oranına kadar yükseldik diyen Başkan Yılmaz, "Siyasi parti seçimi gibi algılanıp, algılatmaya çalışan çevreler için şunları söylemek lazım. Bu sistem değişikliği ile ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde 35 oranında başkanlık sistemini isteyen vardı. Ak Parti, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başkanlığından yüzde 35 oranından yüzde 52 oranına doğru çıktı ve neticelendirildi. Dünyada hiçbir ülke sistem değişikliğini kibarca ve vatandaşın iradesi ile neticelendirildi. Konuyu tek adamlık vasfı altında nitelendirildi. Tayyib beyin sevinirliği veya nefreti üzerine dönüştürüldü. Tayyip beyde biliyor ki kendisinin yüzde 52 oranında bir oyu olduğunu kabul etti ve bunun neticesinde ise sistemini kurdu. Bunlar büyük devlet adamlarının tavırlarıdır" ifadelerinde bulundu.



"CHP vesayet odaklı partidir"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesayet odaklı bir parti olduğunu söyleyen Yılmaz, "CHP, geçmişte kendisini askeriye ve hukuk sistemine dayandırılarak hiçbir zaman iktidar olmadığı halde muktedir olmayı başarmıştır. Dünya, Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Böyle bir yapı değişikliğine gitmesi Türkiye için büyük bir kazanç sağlamıştır. Burada kazana Ak Parti, CHP, MHP değildir. Kazanan ülkemizdir. Belediye seçimleri olduğundan bu yana bir belediye seçimi geçirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. 3 yılda 5 seçim geçirdik. Ülkesini ve vatanını seven bir vatandaş olarak son derece mutlu ve huzurlu olduğumu ifade ediyorum. Bu kararı veren milletimin önünde de saygı ile eğiliyorum" şeklinde konuştu.

(RFK-Y)



23.04.2017 18:12:59 TSI

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