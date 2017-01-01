23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Başkan Yılmaz: "Çocuklar bizim geleceğimizdir"

23 Nisan 2017 Pazar, 18:08
Başkan Yılmaz: "Çocuklar bizim geleceğimizdir"
Başkan Yılmaz: "Çocuklar bizim geleceğimizdir"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara her anlamda gelişmiş bir şehir bırakmak için çabalıyoruz" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Programda minik öğrencilerin hazırladığı halk oyunları ve jimnastik gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.
Çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz,"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlar yarının belediye başkanları, valileri, milletvekilleri olacak. Onlar harabe bir şehri değil, alt yapısıyla, üst yapısıyla, temizliğiyle, yollarıyla, sosyal imkanlarıyla gelişmiş bir şehri hak ediyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımıza güzel ve yaşanabilir bir Samsun bırakmak için yoğun çabalarımız var. Ben tüm yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm içtenliğimle kutluyorum" diye konuştu.
Başkan Yılmaz daha sonra şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini taktim etti.
(ED-MAY-Y)

23.04.2017 18:17:16 TSI
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