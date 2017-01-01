23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Atakum'da '23 Nisan' coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 18:09
Atakum'da '23 Nisan' coşkusu
Atakum'da '23 Nisan' coşkusu
- Çocuklar doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Şöleninde doyasıya eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.
Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Çocuk Şöleni ile ilçedeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar, şölende gerçekleştirilen sirk gösterileri, halk oyunları, animasyonlar ve çeşitli sahne gösterileri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Atakum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Çocuk Şöleni, bu yıl çok sayıda çocuğun katılımıyla dev bir organizasyona dönüştü. Atakum Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'da çocuklarıyla birlikte katılarak yaşanan coşkuya ortak oldu. Sirk gösterileri eşliğinde heyecanlı anlar yaşayan çocuklar, 23 Nisan Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın daveti üzerine Samsun'a gelen, Kars'ın Sarıkamış Karaurgan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencileri de, şölene katılanlara yöresel halk oyunları ile coşturdu. Animasyon gösterileri eşliğinde devam eden şölen, 3 farklı seansta Atakumlu çocuklara eğlence dolu bir gün yaşattı.

"Türkiye'nin yarınlarısınız"
Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ülkemizin yarınları olan yavrularımızın, daha iyi şartlarda yaşamaları bizim önceliğimizdir. Bugün bulunduğumuz konumlar, oturduğumuz makamlarda yarın çocuklarımız olacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceği için Atakum Belediyesi olarak ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Daha da güzel, daha da yaşanılabilir bir Atakum hedefimizin temelinde çocuklar var. Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu milletin çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bize yakışır bir şekilde kutlamak istedik. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Çocuk Şölenimiz bu yıl yoğun ilgi gördü. Çocuklarımızı bir nebze dahi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu gün burada Kars'ın Sarıkamış ilçesinden misafirlerimiz var. Bu yavrularımız yılbaşından önce bana mektup yazdılar. Mektupta bana, 'Başkanım biz İl dışına hiç çıkmadık, Samsun'u görmek istiyoruz' dediler. Bizde onlara buyrun gelin dedik. 23 Nisan'da Atakumlu çocuklarla birlikte eğlenelim dedik. Onlarda iki gün önce Samsun'a geldiler. Sarıkamış'daki Atakum'daki çocuklar olarak hepiniz Türkiye'nin yarınlarısınız. Yarının Türkiye'sini sizler temsil edeceksiniz. Hepinizin 23 Nisan Çocuk Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum" diye konuştu.
(KA-MAY-Y)

23.04.2017 18:17:47 TSI
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