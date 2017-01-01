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Kayatürk'ten Miraç Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, kandillerin milletimizin manevi dünyasının şekillenmesinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek; birlik beraberlik, akrabalık, dostluk, dayanışma gibi duygularının arttığını söyledi. Kayatürk, "Mübarek üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili'nin bu anlamda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine inanıyorum. Sevgili Peygamberimizin Allah'ın (cc) huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili, içinde olduğumuz hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğu gibi manevi ve kültürel değerlerin muhafazası da hayati önem taşımaktadır. Bu itibarla İslam aleminin ve tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor; kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizin ve insani hasletlerimizin hatırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



23.04.2017 19:36:10 TSI

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