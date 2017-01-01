23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Bursa'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 19:49
Bursa'da 23 Nisan coşkusu
Bursa'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle düzenlediği yürüyüş binlerin katılımı ile gerçekleşti. Yürüyüşün ardından Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara seslenen Başkan Bozbey, "Bu ülkede herkesin inancını özgürce yaşayabilmesi ve bilimin aydınlığının ülkeye yayılması için laikliğe sahip çıkacağız" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Nilüfer'de halkın katıldığı yürüyüşle kutlandı. Nilüfer Belediyesi'nin "Ulusal Egemenliğimiz İçin Yürüyoruz" sloganıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüş büyük ilgi gördü. Saat 16.00'da Akuğur Market karşısından başlayan yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile coşku içinde yürüyen binlerce kişi, ulusal egemenliğe bir kez daha sahip çıktı. Marşlar eşliğinde bulvar boyunca yürüyen vatandaşlara çevredeki binalarda oturanlar da balkonlarda bayrak sallayarak, alkışlayarak eşlik etti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı ulusal egemenlik yürüyüşü, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meydanı dolduranlara, "Demokrasi bayrağını dalgalandıran, egemenliğimizi haykıranlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Onuruna, sözüne, ülkesine sahip çıkanlar, bu yürüyüşte omuz omuza duranlar, bu yürüyüşe yüreğini koyanlar, kutlu olsun 23 Nisan, kutlu olsun egemenliğimiz" dedi.
(BRK-AŞ-Y)

23.04.2017 19:57:50 TSI
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