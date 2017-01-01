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Yıldırım'da 23 Nisan şenliği



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BURSA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yıldırım Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşattı.

Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için dopdolu bir program hazırladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde iki gün süren şenlikte, çocukların doyasıya eğlenmeleri adına tamamı ücretsiz aktiviteler gerçekleştirildi. Yarışmalar, tırmanma duvarı, rodeo, zıpla ve yapış, olimpik parkur, bungee run, hayal dünyası, gladyatör, salto trambolin, dev langırt, top havuzu, duvar boyama gibi oyunların yanı sıra animasyon gösterileri yapılan şenlikte çocuklar Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramda doyasıya eğlendi. Birbirinden heyecan dolu şovların sergileneceği salon sirkine katılan minikler de sihirbaz, köpük balon, trial bike show, palyaço gösterileri, komedi papağanı, yılan şov, küçük adam süperman, robot ve akrobasi gösterileri ile Yıldırımlı olmanın ayrıcalıklarını yaşadı. Şenliğe katılan çocuklar kendilerine hediye edilen rengarenk balonlarını da gün boyunca ellerinden düşürmedi.

Dünyada çocuklara bayram hediye eden başak bir toplum olmadığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 23 Nisan'ın sadece Türkiye'deki çocukların değil, dünya çocukları dünya çocuklarının bayramı olduğunu ifade etti. Bir çocuğu mutlu etmeyi tüm dünyayı mutlu etmekle eş değer gördüklerini aktaran Başkan Edebali, "Dünya bize atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın donanımlı, eğitimli bireyler olarak yetişmesi kadar, onların mutlu bir çocukluk geçirmesini de önemsiyoruz. Bu gün onların bayramı ve onların bu gününü doyasıya eğelenerek geçirmelerini sağlamak için hazırladığımız etkinlikler yoğun ilgi gördü. Çocuklarımızın bayramını bayram gibi geçirmesi için geçtiğimiz yıl başlattığımız çocuk şenliği Yıldırım için bir gelenek halini aldı. Bir taraftan çocuklarımızın bayramını kutlarken, bu bayramı çocuklarımıza hediye eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i de rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

(BRK-AŞ-Y)



23.04.2017 20:20:01 TSI

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