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Kocaeli'de 23 Nisan Çocuk Festivali için gala düzenlendi

- 41 ülkeden 1000 çocuk kendi ülkelerinden oyunlar sergiledi



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İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali adıyla gerçekleşen etkinlikler için Uluslararası Fuar Merkezi'nde gala düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, çocuklar için hazırlanan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Fuar Merkezi'deki 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesini dolduran çocuklar, küçük ve büyük sahnedeki etkinliklerle doyasıya eğlendi. 21- 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin ardından fuar merkezinde gala töreni düzenlendi. 41 ülkeden 1000 çocuğun katılım gösterdiği gala programında 23 Nisan çocukları kendi ülkelerinden oyunlar sergiledi. Gala törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Dünya çocuklarımızla birlikte güzel. Çocuklarımız mutluysa dünya güzel demektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımız için kutlanan tek bayramdır. Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklarımıza armağan etti. Bizde bu güzel bayramı bütün dünya çocuklarıyla kutlayalım diye karar verdik. Biz sizleri davet ettik, sizde davetimize katıldığınız hepinize teşekkür ediyorum. Bizim Türk geleneklerimizde gelen misafiri dışarıda ağırlamak yok, evlerimizi açıyoruz. Sizleri evlerinde misafir eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından gala gösterileri devam etti.

(İG-İÇ)



23.04.2017 20:38:09 TSI

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