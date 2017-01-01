23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de 23 Nisan Çocuk Festivali için gala düzenlendi

23 Nisan 2017 Pazar, 20:30
Kocaeli'de 23 Nisan Çocuk Festivali için gala düzenlendi
Kocaeli'de 23 Nisan Çocuk Festivali için gala düzenlendi
- 41 ülkeden 1000 çocuk kendi ülkelerinden oyunlar sergiledi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali adıyla gerçekleşen etkinlikler için Uluslararası Fuar Merkezi'nde gala düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, çocuklar için hazırlanan birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Fuar Merkezi'deki 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesini dolduran çocuklar, küçük ve büyük sahnedeki etkinliklerle doyasıya eğlendi. 21- 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin ardından fuar merkezinde gala töreni düzenlendi. 41 ülkeden 1000 çocuğun katılım gösterdiği gala programında 23 Nisan çocukları kendi ülkelerinden oyunlar sergiledi. Gala törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yeşildal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Dünya çocuklarımızla birlikte güzel. Çocuklarımız mutluysa dünya güzel demektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımız için kutlanan tek bayramdır. Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklarımıza armağan etti. Bizde bu güzel bayramı bütün dünya çocuklarıyla kutlayalım diye karar verdik. Biz sizleri davet ettik, sizde davetimize katıldığınız hepinize teşekkür ediyorum. Bizim Türk geleneklerimizde gelen misafiri dışarıda ağırlamak yok, evlerimizi açıyoruz. Sizleri evlerinde misafir eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından gala gösterileri devam etti.
(İG-İÇ)

23.04.2017 20:38:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali&quot;
YEREL

"23 NİSAN ULUSLARARASI BİLİM VE ÇOCUK FESTİVALİ"
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kocaeli 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı
YEREL

KOCAELİ 23 NİSANI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI
Beyin Olimpiyatlarında yarı final heyecanı başlıyor
YEREL

BEYİN OLİMPİYATLARINDA YARI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
332 öğrenci Seka Bilim Merkezini ziyaret etti
YEREL

332 ÖĞRENCİ SEKA BİLİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Karaosmanoğlu: ''Bilimin peşinden koşacak heyecanı veriyoruz''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: ''BİLİMİN PEŞİNDEN KOŞACAK HEYECANI VERİYORUZ''
Sepaş Enerji'nin uçurtma hediyesi, çocukları sevindirdi
YEREL

SEPAŞ ENERJİ'NİN UÇURTMA HEDİYESİ, ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
23 Nisan'ın en büyük çocuğu Hızır dede
YEREL

23 NİSAN'IN EN BÜYÜK ÇOCUĞU HIZIR DEDE
23 Nisan'a bilim atöyeleri damga vuruyor
YEREL

23 NİSAN'A BİLİM ATÖYELERİ DAMGA VURUYOR
Survivor yarışmacıları çocuklar oldu
YEREL

SURVİVOR YARIŞMACILARI ÇOCUKLAR OLDU
Türkiye'nin dehaları 23 Nisan Festivali'nden çıkacak
YEREL

TÜRKİYE'NİN DEHALARI 23 NİSAN FESTİVALİ'NDEN ÇIKACAK
KO-MEK 23 Nisan'a renk kattı
YEREL

KO-MEK 23 NİSAN'A RENK KATTI
Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor
YEREL

GELENEKSEL OYUNLAR ÇOCUKLARLA HAYAT BULUYOR
23 Nisan çocuklarından dünyaya anlamlı mesaj
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARINDAN DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ
Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYOR
Büyükşehir kar timi yolları sürekli açık tuttu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR TİMİ YOLLARI SÜREKLİ AÇIK TUTTU
'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu
YEREL

'BEYAZ TAY' 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Çocuklar sokak hayvanları için kulübe boyadılar
YEREL

ÇOCUKLAR SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE BOYADILAR
23 Nisan'a özel spor testi büyük ilgi görüyor
YEREL

23 NİSAN'A ÖZEL SPOR TESTİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
İzmit'te çevreci ordu yetişiyor
YEREL

İZMİT'TE ÇEVRECİ ORDU YETİŞİYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK, KOCAELİ'DE
Mobil ekipler 48 mahalleyi bitirdi
YEREL

MOBİL EKİPLER 48 MAHALLEYİ BİTİRDİ
Başkan Doğan: &quot;15 Temmuzu gelecek nesillere aktarmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN: "15 TEMMUZU GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
DÜNYA

YENİ ALDIKLARI EVDE GİZLİ BÖLME BULDULAR!

 1
  • 2 Paylaşımı sosyal medyayı salladı!
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Kiloyu sadece göbeğinizden alıyorsanız...