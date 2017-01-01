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Aydın'da şüpheli ölüm

23 Nisan 2017 Pazar, 21:32
Aydın'da şüpheli ölüm
Aydın'da şüpheli ölüm
- 23 Nisan Çocuk Bayramına giden çocuğun ölüsü bulundu

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sabah saatlerinde Bayramını kutlamak için evden çıkan 12 yaşındaki Volkan Aydınoğlu derede baygın vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Havanın oldukça soğuk ve Volkan'ın yüzmek için dereye girme ihtimalinin de oldukça düşük olması nedeniyle Savcılık ölüm olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için evinden çıkan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Volkan Aydınoğlu, soğuk havaya rağmen derede boğularak hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.
Olay Bozdoğan'a bağlı Konaklı Mahallesinde saat 14.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak için evinden çıkan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Volkan Aydınoğlu, düzenlenen etkinliklerin ardından mahalle okulunun bahçesinden ayrıldı. Evine gitmek için yürümeye başlayan talihsiz çocuk, havanın serin olmasına aldırmadan iddiaya göre üstünü çıkartarak dereye girmek istedi. Derenin üstünde bulunan köprünün altındaki sütuna çıkan 12 yaşındaki Aydınlıoğlu yine iddialara göre suya atlayıp yüzmek istedi. Suya dalış yaptığı sırada başını sığ olan suyun zeminine çarpan küçük çocuk baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine jandarma ve itfaiyeye haber verildi. Bu esnada, Volkan Aydınoğlu'nu sudan çıkartan vatandaşlar görevliler gelinceye kadar kendisine kalp masajı yapmaya çalıştı. Ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesine getirildiğinde şuuru kapalı olan talihsiz çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ortaokul öğrencisi Volkan Aydınoğlu hayatını kaybetti.
Acı haberi alan talihsiz çocuğun anne ve babası hastane kapısında fenalık geçirdi. Yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan baba İlkay Aydınoğlu, hastane morgunun kapısında fenalık geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Volkan Aydınoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
(ES-İK)

23.04.2017 21:40:48 TSI
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