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Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı

23 Nisan 2017 Pazar, 22:37
Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı
Miraç Kandili'nde camiler doldu taştı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Miraç Kandili sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.
Hazreti Muhammed'in göklere çıkarıldığı ve 5 vakit namazın emrolunduğu gece olan Miraç Gecesi dolayısıyla Fatsa'da camiler doldu taştı. İlçede yaşayan vatandaşlar kandil kutlaması için özellikle Orta Büyük Camii'ni tercih etti. Binlerce insanın akın ettiği camide vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Kandil programında Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.
Kılınan namazın ardından program sona erdi. Fatsa Belediyesi gece sonunda vatandaşlara bin adet kandil simidi dağıttı.
(AA-SLH-Y)

23.04.2017 22:45:48 TSI
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