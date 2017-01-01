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Çerçioğlu, Kuşadası'nda Çocuk Şenliği'ne katıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 03:55
Çerçioğlu, Kuşadası'nda Çocuk Şenliği'ne katıldı
Çerçioğlu, Kuşadası'nda Çocuk Şenliği'ne katıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şirinada Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliğine katıldı.
Kuşadası AVM Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen şenliğe katılan Başkan Çerçioğlu'na minikler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların arasına oturarak programı izleyen Başkan Çerçioğlu miniklerin gösterisini ilgiyle takip etti. Kuşadası Şirinada Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocukların doyasıya eğlenmeleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken, aynı zamanda kendi hünerlerini de sergileme fırsatı buldular. Büyükşehir Belediyesi Bandosu da 23 Nisan şenliğine ayrı bir renk kattı. Başkan Çerçioğlu Kuşadası'na gelerek geleceğin teminatı olan çocukların bayram sevinçlerine ortak olduğunu belirterek, "Gösterilen ilgi nedeniyle Kuşadası halkına çok teşekkür ediyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.
- Çanakkale Sergisi'nin açılışını yaptı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Şenliğinin yanı sıra Kuşadası Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi'nin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Çerçioğlu açılışın ardından Çanakkale tarihini yansıtan müzeyi vatandaşlarla birlikte gezdi.
(ZH-İK?)

24.04.2017 04:03:21 TSI
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