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İncirliova'da satranç şampiyonları ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2. Geleneksel Satranç Turnuvası düzenledi.

Minikler, küçükler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen turnuvaya yaklaşık 110 sporcunun katıldı.

Düzenlenen turnuva sonrası dereceye giren sporculara kupalarının yanı sıra ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Gürşat Kale; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı ekip kuran öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin geleceğe pozitif düşüncelerle bakması için ortam hazırlamak bizim görevimiz. Sizler, ülkemizin gelecek yarınlarının teminatısınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği aydınlık yolunda sizler ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli görevler üstleneceksiniz. Turnuvamıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederken, rakiplerini eleyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da kutluyorum. Gelecek, sizlerle güzelleşecektir" dedi.

Turnuvada Minikler kategorisinde birinciliği Yağızhan Bağcı, ikinciliği Görkem Kırdök, üçüncülük derecesini Ali Rıza Yavuz; küçükler kategorisinde ise birinciliği Alper Çolak, ikinciliği Emre Serin, üçüncülüğü ise Eren Demirel elde etti. Bu yıl ilk defa düzenlenen yıldızlar kategorisinde ise birinci Mehmet Dinç, ikinci Yağız Orkun Orbay, üçüncü ise Efe Barkın Dinçer oldu.

Turnuva sonrası tüm sporculara katılım belgesi takdim edilirken kendi kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara ise kupa, madalya, eşofman takımı hediye edildi.

(MB-S)



24.04.2017 08:40:04 TSI

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