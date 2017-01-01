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Nazilli TEMAD'ta görev değişimi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 08:44
Nazilli TEMAD'ta görev değişimi
Nazilli TEMAD'ta görev değişimi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Nazilli Şubesi 7. olağan genel kurulunu yaptı. Derneğin 9 yıldır başkanlığını yürüten İbrahim Yağtu, tek listeyle gidilen genel kurulda görevini meslektaşı Mehmet Özkan'a devretti.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şube Başkanı Umur Tarakçı ve dernek üyeleri, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, MHP Nazilli Eski ilçe başkanı Kürşat Engin Özcan ve TEMAD üyeleri katıldı.
Derneğin Zafer Mahallesindeki yönetim yerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Divan Başkanı ve katip üyelerin seçilmesinin ardından gündem maddeleri okundu ve dernek üyeleri tarafından oylanarak karara bağlandı. Oylamaya sunulan Mehmet Özkan'ın yeni yönetim kurulu üye listesi kabul edildi. Asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegelerinin seçimlerinin tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Başkan İbrahim Yağtu, en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında üye aidatlarının ödenmemesi olduğunu ifade etti. Yağtu, "Derneklerin hayatta kalabilmesi, varlığını sürdürebilmesi, haklarının savunulabilmesi ve faaliyetlerinin aksamadan devam edebilmesi için olmazsa olmazlar arasında ilk sırada yer alan aidatların düzenli ödenmesi konusu maalesef bizim en çok zorlandığımız sorunların başında yer alıyor. Aidatlarını yıllardır ödemeyen dernek üyelerimiz var. Üye sayısı olarak zaten yeterince üyesi bulunmaya derneğimizden tüzük gereği de olsa üye çıkartılmasını istemiyoruz. Derneğimizin ek bir geliri olmaması ayrı bir sorun. Dernek üyelerimizin derneğimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Üyelerimizden bir kereye mahsus ödenmemiş üye aidatlarının affedilmesini ancak diğer üyelerimize de haksızlık olmaması açısından bundan sonra duyarlı davranarak derneklerine sahip çıkmalarını temenni ediyoruz" dedi.
Dernek olarak kazanımlarından da söz eden Yağtu, yıllar süren mücadeleler sonunda birçok alanda hakları olanı aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini söyledi. Yeni yönetime başarılar dileyen Yağtu, yaşadığı sürece de yeni yönetimin yanında olacağını ve destek vereceğini belirtti.

Yeni başkandan hizmete teşekkür
Görevi devralan yeni yönetim adına konuşan Mehmet Özkan, İbrahim Yağtu başta olmak üzere derneğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Mehmet Özkan Başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri Mustafa Yentek, Uğur Ateş, Musa Tura ve Süleyman Türkmen kendilerini tanıtarak devraldıkları bayrağı daha yukarıya taşımaya söz verdiler.
(AS-MB-Y)

24.04.2017 08:53:18 TSI
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