24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrenciler için empati odası oluşturuldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:52
Öğrenciler için empati odası oluşturuldu
Öğrenciler için empati odası oluşturuldu

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında 'Saygı' değeri konulu bir etkinlik düzenlendi.
Kumluca Şehit Ömer Halisdemir öğrencilerine farklılıkları sevmenin önemini anlatmak amacıyla okulun spor salonunda bir "Empati Odası" hazırlandı. Çalışma ile ilgili bilgi veren Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Hüseyin Orhantekin, "Bu çalışmamız ile engelli kardeşlerimizi unutmadığımızı onları her zaman daha iyi anlamamız gerektiğini, Öğrencilerimizin engellilerin yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak için oluşturduğumuz Empati Odası'nda onların görmeden, duymadan, bacaklarını kullanmadan hareket etmelerini; oluşturduğumuz parkurlarla engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamalarını sağladık. Öğrencilerimizin bu sayede hem bakış açılarını değiştirdik hem de kendilerini karşıdaki insanın yerine koyma ve onları anlama becerisini geliştirdik" dedi.
Orhantekin, "Yapılan etkinlikler sonunda öğrencilerimizin düşüncelerini ve hislerini dile getirdiği duygu defterinde gördük ki engellileri anlamak için onlara uzaktan bakmak yetmiyor, onlar gibi karanlıkta yaşamak, onların bindiği tekerlekli sandalyeye binmek, o koltuk değneklerini kullanmak gerekiyor."
(RS-SÇ-Y)

24.04.2017 10:00:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Motokros Şampiyonası 1. Ayak yarışları sona erdi
YEREL

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞLARI SONA ERDİ
Köy okulu çocukları 23 Nisanı 5 yıldızlı otelde kutladı
YEREL

KÖY OKULU ÇOCUKLARI 23 NİSANI 5 YILDIZLI OTELDE KUTLADI
Türkiye Motokros Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI

Şehit Halil Kantarcı Türkiye Petank Şampiyonası
YEREL

ŞEHİT HALİL KANTARCI TÜRKİYE PETANK ŞAMPİYONASI
12. Döşemealtı Yağlı Güreşleri
YEREL

12. DÖŞEMEALTI YAĞLI GÜREŞLERİ
&quot;Rusların vizesiz kalma süresini 90 güne çıkarıyoruz&quot;
YEREL

"RUSLARIN VİZESİZ KALMA SÜRESİNİ 90 GÜNE ÇIKARIYORUZ"
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI
Kepez'de 200 çocuktan müzikli 23 Nisan kutlaması
YEREL

KEPEZ'DE 200 ÇOCUKTAN MÜZİKLİ 23 NİSAN KUTLAMASI
Kanser hastası Sıla'ya 23 Nisan sürprizi
YEREL

KANSER HASTASI SILA'YA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri yaptı
YEREL

TÜRK YILDIZLARI ANTALYA SEMALARINDA GÖSTERİ YAPTI
Kumluca'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ziyaret
YEREL

KUMLUCA'DA SAKAL-I ŞERİF'E YOĞUN ZİYARET
CHP İstanbul Milletvekili Tekin:
YEREL

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEKİN:
Başkan Uysal: &quot;Bayramları ve değerlerimizi önemsizleştirmemeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "BAYRAMLARI VE DEĞERLERİMİZİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEMELİYİZ"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Alanya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'nde limonata ve lokum dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE MİRAÇ KANDİLİ'NDE LİMONATA VE LOKUM DAĞITTI
Antalya'da kaçak içki operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Başkan Türel koltuğunu çocuk başkana devretti
YEREL

BAŞKAN TÜREL KOLTUĞUNU ÇOCUK BAŞKANA DEVRETTİ
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri devam ediyor
YEREL

18. TARIM VE SERACILIK FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da otomobilde erkek cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Kız öğrencilerden duygulandıran kahramanlık şiirleri
YEREL

KIZ ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ
Kepezsporlu güreşçi Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL

KEPEZSPORLU GÜREŞÇİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

ÜNLÜ ŞARKICI OLAY ÇIKARDI! "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ, S... GİDİN!"

1
  • 2 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 3 Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
  • 4 Kuzey Kore'den ABD'ye yeni tehdit: Batırırız