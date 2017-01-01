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Koyun kuaföründen koyunlara bahar makyajı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:22
Koyun kuaföründen koyunlara bahar makyajı
Koyun kuaföründen koyunlara bahar makyajı

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'da baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte koyunların yünlerini kırkma işlemi de başladı. Bu aralar yoğun mesai harcayan Nazillili koyun kuaförü Makbul Karasungur ise kınalı kuzuları bahar makyajı ile güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Aydın'da havaların ısınması ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayvanlarını rahatlatmak için kırkım işlerine de başladı. Özellikle koyunların kırkım mevsimi olan bahar ayları bu işi yapan kırkım ustalarının da işlerinin açılmasına neden oluyor. Nisan ayında başlayan kırkım işlemini Eylül ayına kadar devam ettiren kırkım ustaları koyun ve keçilere daha güzel bir görünüm kazandırıyor. Teknoloji ile birlikte günümüzde artık kırkım işini eski usul yerine makinelerle yapan koyun kuaförleri, yapılan bahar makyajı ile koyunların ve keçilerin gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Asıl işi tekstil olan ve 7 seneden bu yana da bölgede hobi olarak kırkımcılık yapan Nazillili Koyun Kuaförü Makbul Karasungur, kırkım sezonunun başladığını ve yoğun bir dönemin içinde olduklarını kaydetti. Ankara'ya uluslar arası kırkım yarışmalarına da gittiğini ifade eden Karasungur, "Önemli olan hayvanlara zarar vermemek ve kesik yaptırmamaktır" şeklinde konuştu.

Makineler işi hızlandırdı
Kırkım işini hobi olarak yaptığını ve amacının insanlara faydalı olmak olduğunu kaydeden Aksungur, "Önceden makas sistemi ile yapılan kırkımda günlük 25 kırkım yapılırken şimdi makineler ile birlikte bir kırkımcı 150 kırkım yapabiliyor. Hem tekstil fabrikasında çalışıyorum hem de aylık bin 500 kırkım yapabiliyorum. Kırkım başına da 5 TL para alıyoruz. Kazancı yüksek bir meslek icra ediyoruz. Bir kırkımcı senede ise 30 bin hayvanın kırkımını yapabilir. Hayvanlar senede tek sefer kırkılır ama kurbanlık hayvanlar iki defa kırkılıyor. Biz yetiştiricinin arakasındayız ve onları zaman zaman da bilgilendiriyoruz. Bizim tek derdimiz Pazar yerlerine girememek. Bu konuda şeffaflık istiyoruz. İl dışından da işler alıyoruz" diye konuştu.

"Et ve süt üretimini arttırıyor"
Kırkma işleminin ayrı bir yetenek istediğini ifade eden Aksungur, "Havaların ısınması ile birlikte koyunların daha rahat etmeleri için yünlerini kırpıyoruz. Kırkım işlemi ile hayvanın üzerindeki ağırlık kalkıyor, gelişim aşaması hızlanıyor ve buna paralel olarak da et ve süt verimleri artıyor. Hayvanların sağlığı açısından da kırpma işlemi çok önemlidir. Yılda bir veya iki kez yapılan bu işlem genellikle havalar ısınınca başlar. Çünkü hayvanların yünleri sıcak hava ile uzar ve koyun kırkma işi daha kolay olur. Önemli olan hayvanlara zarar vermemek ve kesik yaptırmamaktır. Bu durumda da müşteri memnun kaldığı zaman kırkım işleri artıyor " dedi.

Önceden eski sistemler devredeydi
Teknoloji ile birlikte günümüzdeki kırkım işini eski usul yerine makinelerle yaptıklarını dikkat çeken Aksungur, "Eskiden çobanlar imece usulü koyunlarını beraber kırkardı ve 2-3 gün boyunca kırkım işlemi devam ederdi. Ama son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ve çobancılık yapan kişilerin azalması nedeniyle kırkma işi makineyle usta kırkımcılar tarafından yapılıyor. Bu da çobanların vakit kazanmasına ve diğer işlerini yapmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Darbeden sonra fiyatlar düştü"
Koyun yününden yapılan çeşitli giyim ve ev eşyalarının günümüzde eskiye oranla azalması nedeniyle yünleri alan çok az sayıda fabrika bulunduğunu vurgulayan Aksungur, "Kırkılan koyun yünlerini ise alan çok az sayıda fabrika var. Darbeden sonra fiyatlar düştü. Önceden yünler kırkım parasını kurtarıyordu. Üretici yünü satıp kırkım parasını ödeyebiliyordu. Şu anda da bölgede yünleri ben de topluyorum. Şu an piyasası düşük ve kilosunu 60 kuruştan alıyorum. Yünleri satmak için piyasanın biraz daha iyileşmesini bekleyeceğiz" dedi.
(MS-MB-Y)

24.04.2017 10:30:55 TSI
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