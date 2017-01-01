YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muzaffer Yalçın, genç çiftçiler hibe programına katıldı

Muzaffer Yalçın, genç çiftçiler hibe programına katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftçiler hibe programına katılarak çiftçilerin sorunlarını dinledi. Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşma yapan Yalçın, "İlçemizi tarım ve hayvancılık yönünden güçlü ilçe konumuna getirmek için istişare toplantılarına devam edeceğiz. İnşallah sorunları çözme anlamında hem devlet kurumları hem yerel yönetimler hem de hemşehrilerimizle el ele gönül gönüle vererek sorunları çözmeye gayret göstereceğiz" dedi.

(CKT-DA-Y)



24.04.2017 10:33:27 TSI

NNNN

