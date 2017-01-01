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Melikgazi Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sonra erdi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:30
Melikgazi Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sonra erdi
Melikgazi Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası sonra erdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Birimler Arası Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Cuma Veteranları takımı oldu.
14 takımın katılımı ile 12 Şubat'ta başlayan ve oldukça çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara sahne olan futbol turnuvasında oynanan final karşılaşmasını Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkan yardımcıları, daire müdürleri, turnuvaya katılan diğer takımların oyuncuları izledi.
Düzenlenen ödül töreninde, 25 golle Ozan Serçe ve Gökhan Ayanlar, En Centilmen Takım Temiz Çevre, olurken turnuvada görev alan hakemlere ile Turnuva Tertip Komitesi Üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi.
Turnuvada ikinci olan Melikgazi Belediyespor takımının kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk verdi ve bütün oyuncuları göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.
Turnuvanın şampiyonu Cuma Veteranları takımının şampiyonluk kupasını Başkan Büyükkılıç, takım kaptanına verdi. Cuma Veteranları oyuncuları "Anlamlı bir hediyeyi başkanımızın elinden almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Turnuvanın asıl amacı olan dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı her maçta olduğu gibi final maçında da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç "Dostluk, Arkadaşlık ve centilmenlik rüzgarları düzenlenen bu turnuvada esmiştir. Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin doruk noktaya çıkmıştır. Melikgazi Belediyesinin Referans Belediye olma özelliğinin en önemli halkası "Mükemmel bir ekip ruhu "olmasıdır. Çalışan kardeşlerimiz hafta içerisinde yoğun mesainin stresi ve yorgunluğu bu etkinlikler sayesinde bir nebzede olsa atmaktadırlar. Turnuvaya katılan, bütün takımları ve bütün oyuncuları tebrik ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın gerçek galibi ve şampiyonu Melikgazi Belediye Takım Ruhu olmuştur" diye konuştu.
Turnuvada yer alan ve Melikgazi Belediyesinden emekli olan Mahmut Aba ve İbrahim Kiraz'a da Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.
(SK)

24.04.2017 10:39:18 TSI
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